Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Doppelhaushälfte

Paderborn (ots)

(mb) Am Montagabend ist binnen einer Stunde in eine Doppelhaushälfte am Fischerkamp in Schloß Neuhaus eingebrochen worden.

Die Bewohner verließen ihr Haus gegen 17.30 Uhr. Als sie um 18.30 Uhr zurückkehrten stand die Haustür auf. Im Haus waren mehrere Zimmer durchsucht worden. Der Inhalt von Schränken lag auf dem Boden. Beute machten die Einbrecher aber vermutlich nicht.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

