Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei BMW am Wochenende gestohlen

Paderborn (ots)

(mb) In Paderborn sind am Thymianweg und am Tannenweg Autos gestohlen worden. In beiden Fällen handelte es sich um BMW-Modelle.

Am Freitagabend stellte der Besitzer eines schwarzen BMW 318d seinen Wagen gegen 22.30 Uhr auf einem Parkstreifen am Thymianweg vor seinem Wohnhaus ab. Um 07.00 Uhr am Samstag war das Auto verschwunden. Der Pkw aus dem Baujahr 2016 ist mit einem keyless-go-System ausgestattet. Vermutlich nutzten die Täter einen sogenannten "Funkwellenverlängerer", um das Signal des im Haus liegenden Autoschlüssels abzufangen und zu verstärken. So konnte der Wagen geöffnet und gestartet werden.

Ebenfalls vermutlich unter Ausnutzung des keyless-go-Systems ist ein bronze-farbener BMW X6 am Tannenweg entwendet worden. Der BMW 650i xDrive, Baujahr 2012, stand am Freitag gegen 22.00 Uhr noch in der Hauseinfahrt. Am Samstag um 13.15 Uhr fiel der Diebstahl auf.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell