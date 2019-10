Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: PKW-Aufbrüche

Zweibrücken (ots)

Am 20.10.2019, zwischen 02.30 Uhr und 12.00 Uhr, wurde an einem in der Gutenbergstraße abgestellten blauen VW Golf, die rechte vordere Seitenscheibe eingeschlagen. Diebesgut derzeit nicht bekannt. Schadenshöhe ca. 400 Euro.

Am 20.10.2019, zwischen 13.20 Uhr und 14.20 Uhr, wurde an einem grauen Opel Astra in der Wolfsacht, die rechte vordere Seitenscheibe eingeschlagen. Entwendet wurde eine Geldbörse mit persönlichen Papieren und 30 Euro Bargeld. Schadenshöhe insgesamt ca. 500 Euro.

Ebenfalls in der Wolfsacht wurde am gleichen Tag zwischen 13.45 Uhr und 14.20 Uhr, an einem grauen Polo, die Beifahrerscheibe eingeschlagen. Aus dem PKW wurde eine schwarze Damenhandtasche mit Geldbörse entwendet. Inhalt waren diverse Papiere und 20 Euro Bargeld. Schadenshöhe ca. 500 Euro.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Zweibrücken. Es wird nochmals darauf hingewiesen keine Wertgegenstände im Fahrzeug zu lassen, auch wenn das Fahrzeug nur kurz abgestellt wird.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell