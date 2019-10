Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruchsdiebstahl

Zweibrücken (ots)

In der Zeit von Donnerstag, den 17.10.2019, 18:00 Uhr, bis Freitag, den 18.10.2019, 07:30 Uhr, gelangten bisher unbekannte Täter in die Werkstatt eines Dachdeckerbetriebes in der Landauer Straße in Zweibrücken. Durch gewaltsames Aufbrechen der Werkstatttür gelangten die Täter in das Gebäudeinnere. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden eine Kettensäge der Marke Stihl, eine Hilti Bohrmaschine, eine Hilti Akkubohrmaschine und einen Brenner entwendet. Der Wert der Gegenstände wurde auf 2500 Euro beziffert.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat und/oder Personen, die am Tattag den unbekannten Täter oder verdächtige Fahrzeuge beobachtet haben.

