Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Münchweiler a.d.Rodalb und Rodalben (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Unbekannte in Münchweiler a.d. Rodalb in der Pirmasenser Straße alle vier Reifen an einem abgestellten Audi S5 zerstochen. Auch wurden am Fahrzeug die Seitenscheiben und die Heckscheibe eingeschlagen. In Rodalben in der Maibrunnenstraße kam es ebenfalls zu einer Sachbeschädigung an einem abgestellten Fahrzeug. An einem Opel Adam wurden alle vier Reifen zerstochen. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Zeugen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag in Münchweiler a.d. Rodalb oder in Rodalben etwas beobachtet haben oder Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

