Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönau/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall unter Alkoholeinfluss - eine Person schwer verletzt

Schönau/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochabend ereignete sich in Schönau ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde und der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand. Ein 35-jähriger Mann war gegen 18.30 Uhr mit seinem Kleintransporter auf der L535 von Altneudorf in Richtung Schönau unterwegs. Aus bislang nicht geklärter Ursache musste eine vor ihm fahrende 22-Jährige ihren Peugeot stark abbremsen. Der Kleintransporter-Fahrer fuhr daraufhin der 22-Jährigen auf. Er hatte zwar noch eine Gefahrenbremsung eingeleitet, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr vermeiden.

Die Fahrerin des Peugeot erlitt bei der Kollision schwere Verletzungen in Form von Knochenbrüchen. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Bei der Unfallaufnahme fiel den Beamten Alkoholgeruch im Atem des 35-Jährigen auf. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 0,7 Promille. Dem Mann wurde anschließend eine Blutprobe entnommen.

Die Ermittlungen gegen den Kleintransporter wegen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung dauern an. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Während der Unfallaufnahme war die L 535 halbseitig gesperrt. Aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens ergaben sich jedoch keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

