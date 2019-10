Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl von Kies

Weselberg (Harsberg) (ots)

In der Nacht vom 18.10.2019, auf den 19.10.2019, entwendeten unbekannte Täter einen Kubikmeter Kies, der an der Zufahrtstraße zum Wasserbecken des Obst- und Gartenbauvereins Harsberg deponiert war. Die vorgenannte Zufahrtstraße befindet sich neben der L 473, kurz nach der Autobahnauffahrt, aus Richtung Harsberg kommend. Bei den Ermittlungen am Tatort wurden Reifenspuren festgestellt. Das Diebesgut wurde vermutlich mit einem Anhänger oder PKW abtransportiert. Die Schadenshöhe wird mit ca. 50 Euro beziffert.

