Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Blumenkübel nach Verkehrsunfallflucht beschädigt

Münchweiler-Ständenhof (ots)

Am Freitag, den 18.10.2019 gegen 16:40 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung der Polizei Dahn ein beschädigter Wohnwagenanhänger auf dem Rastplatz Münchweiler-Ständenhof auf. Zunächst gingen die Beamten, davon aus, dass das Fahrzeug aufgrund eines technischen Defekts liegen geblieben war. Die nachfolgenden Ermittlungen ergaben jedoch, dass das Gespann kurz zuvor einen Blumenkübel und ein Hinweisschild auf dem Parkplatz des Gasthofes beschädigt hatte. Gegen den 68-jährigen, belgischen Fahrzeugführer wird nun wegen Fahrerflucht ermittelt. Da er zudem keinen ordentlichen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro einbehalten. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5 000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell