Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Ohne Führerschein gefahren

Bundenthal (ots)

Im Nachgang zu einer Verkehrskontrolle Anfang September konnte nun ermittelt werden, dass der 61-jährige Fahrer eines Opel Corsa nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis war. Da er bei der Kontrolle keinen Führerschein mitführte, war ihm eine Kontrollaufforderung ausgestellt worden, der er in ihm gesetzten Frist nicht nachkam. Den Ermitt-lungen zufolge dürfte der Mann seit 1998 nicht mehr in Besitz einer Fahrerlaubnis sein. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

