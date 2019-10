Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Führerschein abgelaufen

Münchweiler (ots)

Am Freitag, den 18.10.19 gegen 17:25 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife einen LKW im Industriegebiet in Münchweiler an der Rodalb. Es stellte sich heraus, dass der 28-jährige Fahrer nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Diese war bereits seit 4 Monaten abgelaufen. Der LKW samt Auflieger musste stehen bleiben. Auf den Fahrer kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zu.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell