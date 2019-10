Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Vereinsheim

Rieschweiler-Mühlbach (ots)

In der Nacht vom Freitag, dem 18.10.2019, auf Samstag, dem 19.10.2019, schlugen unbekannte Täter eine Fensterscheibe des Vereinsheimes des Angelsportvereins Rieschweiler-Mühlbach ein und gelangten so ins Innere. Aus den Räumlichkeiten wurde Bargeld in Höhe von insgesamt 300 Euro entwendet. Ein Teil des Geldes befand sich in einer Wechselkasse, die durch die Täter vor Ort zurückgelassen wurde. Ein anderer Teil befand sich in einer Sparkasse in einer auffälligen Bärenform, die ebenfalls entwendet wurde. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden wird mit ca. 200 Euro beziffert. Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben unter der Telefonnummer 06333 / 9270 entgegen.

