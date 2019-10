Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruchsdiebstahl in Vereinsheim

Contwig/ Stambach (ots)

In der Nacht von Freitag, den 18.10.2019, auf Samstag, den 19.10.2019, wurde in das Vereinsheim des Sportclub Stambach eingebrochen. Hierbei wurde durch bislang unbekannte Täter zunächst das Gitter vor dem Fenster der Herrentoilette abmontiert. Danach wurde das Fenster zur Herrentoilette aufgebrochen. Die bisher unbekannten Täter sind dann durch das Fenster in das Vereinsheim eingedrungen. Entwendet wurden diverse Elektroartikel, einige Softgetränke und Snacks. Die Schadenshöhe beträgt etwa 1000 Euro.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat und/oder Personen, die am Tattag den unbekannten Täter oder verdächtige Fahrzeuge beobachtet haben.

