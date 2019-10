Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung durch Graffiti

Zweibrücken/ Oberauerbach (ots)

In der Nacht von Freitag, den 18.10.2019, auf Samstag, den 19.10.2019, beschmierten bisher unbekannte Täter die Hauswand und die Fenster eines Anwesens in der Wallhalber Straße 2 in Zweibrücken (Oberauerbach) mit Sprühfarbe. Der hierbei entstandene Sachschaden beträgt etwa 500 Euro.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat und/oder Personen, die am Tattag den/ die unbekannten Täter beobachtet haben.

