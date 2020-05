Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Radfahrer unter Alkoholeinfluss missachtet Rotlicht

Celle - Stadt (ots)

Am Samstag bemerkt eine Funkwagenbesatzung einen Radfahrer, der den Neumarkt auf der falschen Straßenseite in Richtung Mühlenstraße befährt. Dabei missachtet dieser auch noch das Rotlicht der LSA Ecke Hehlentorstraße, so dass ein Pkw Fahrer sogar abbremsen muss, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Daraufhin wird der Radfahrer durch die Beamten kontrolliert. Diese stellen im weiteren Verlauf bei dem 34-jährigen Radfahrer einen Atemalkoholwert von über 1,6 Promille fest. Diesem wird daher eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

PHK Koch, M.

Telefon: 05141/277-217

E-Mail: esdfa@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell