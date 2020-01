Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Wohnungseinbrüche in der Südstadt

53879 Euskirchen (ots)

In der Nacht zu Sonntag, 19.01.2020 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Gottfried-Disse-Str. ein und versuchten es ein weiteres Mal gegen 21.30 Uhr an einem Haus in der Elsa-Brandström-Str. Über eine Videoüberwachung konnten zwei männliche Personen beobachtet werden, die sich an der Terrassentür zu schaffen machten und dann in unbekannte Richtung flüchteten. Ein Täter trug einen hellen Kapuzenpullover und eine helle Basecap. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02251-799 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell