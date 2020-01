Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Nach Wohnungseinbruch über Blankenheimer Weg geflüchtet

53902 Bad Münstereifel (ots)

Am Samstag, 18.01.2020, gegen 20.30 Uhr, flüchteten zwei Personen von einem Grundstück in der Straße Wielersbenden in Richtung Blankenheimer Weg, nachdem sie in ein Wohnhaus eingebrochen waren. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02251-799 0 entgegen.

