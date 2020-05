Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg vom 16.05.2020 bis 17.05.2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup, OT Hemmelte - Trunkenheit im Verkehr - Am Samstag, 16.05.2020, gegen 18:00 Uhr befuhr ein 30-jähriger aus Oldenburg mit seinem PKW, Audi, die Hauptstraße in Lastrup, Ortsteil Hemmelte, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,85 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, sein Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Oldenburger wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Molbergen - Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen - Auf der Stedingsmühler Straße in Molbergen kam es am Samstag, 16.05.2020, um 18:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall, wobei insgesamt drei Personen verletzt wurden. Eine 36-jährige Molbergerin befuhr mit ihrem PKW, VW T5, den Erlenweg und wollte die Stedingsmühler Straße geradeaus, in Richtung Zum Tegelkamp, überqueren. Hierbei übersah sie den vorfahrtsberechtigten PKW, Audi, eines 22-jährigen aus Molbergen, der die Stedingsmühler Straße in Richtung Molbergen befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die beiden beteiligten Fahrzeugführer leicht und ein mitfahrendes dreijähriges Kind im PKW, VW, schwer verletzt wurden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 12.600 Euro.

Garrel - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person / Trunkenheit im Verkehr - Am Sonntag, 17.05.2020, gegen 07:00 Uhr, ereignete sich in Garrel ein Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Garreler befuhr mit seinem PKW, Daimler, die Straße Moordamm in Richtung Garrel und kam alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab. Hier stieß er frontal gegen einen Straßenbaum. Bei dem Aufprall wurde der Garreler schwer verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. Während der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Unfallverursacher fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,48 Promille, so dass hier eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

PHK'in Tesch, DSL'in

Telefon: 04471/1860-112

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell