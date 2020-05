Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 16.05/17.05.2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel -OT Petersdorf- schwerer Verkehrsunfall-

Am Samstag, den 16.05.2020, gegen 15.50 h, befuhr ein 55-jähriger Rennradfahrer aus der Gemeinde Hude den Geh und Radweg, der Hauptstraße in Petersdorf, in Fahrtrichtung Tungeln. Auf Höhe der Hausnummer 22 wechselt der Rennradfahrer unvermittelt auf die Fahrbahn, wo er vom Pkw eines 54-jährigen Mannes aus der Gemeinde Bösel erfasst wurde. Der 55- jährige Rennradfahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt. Er wurde nach der notfallmedizinischen Versorgung vor Ort in ein Oldenburger Krankenhaus verbracht. Der Pkw-Fahrer und seine ebenfalls 54-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Am Pkw und am Rennrad entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Saterland -OT Ramsloh - Fahren unter Einfluss berauschender Mitteln -

Am Samstag, den 16.05.2020, gegen 12.40 h, befuhr ein 34-jähriger Mann aus der Gemeinde Saterland die Hauptstraße in Ramsloh. Hier wurde er durch eine Streife der Polizei Friesoythe angehalten und kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der Mann unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln steht. Ein Drogenvortest verlief positiv. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Friesoythe- Fahren unter Einfluss berauschender Mitteln-

Am Samstag, den 16.05.2020, gegen 10.35 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Mann aus der Gemeinde Saterland die Weserstraße in Friesoythe. Hier wurde er durch eine Streife der Polizei Friesoythe angehalten und kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der Mann unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln steht. Ein Drogenvortest verlief positiv. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Hilkenbrook- Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Sonntag, den 17.05.2020, gegen 04.55 h, befuhr ein 26-jähriger Mann aus der Gemeinde Ostrhauderfehn die Hauptstraße in Hilkenbrook in Richtung B 401. Im Einmündungsbereich der B 401 fiel der Fahrzeugführer einer Funkstreifenwagenbesatzung des PK Friesoythe auf. Dieser wurde durch die Funkstreifenwagenbesatzung angehalten und kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der 26-jährige Fahrzeugführer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Den 26-jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

