Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mit Hilfe einer aufmerksamen Zeugin nimmt Polizei einen Graffiti-Sprayer und seine Komplizin fest

Kassel (ots)

Kassel-Nord: Eine Streife des Polizeireviers Mitte konnte gestern Abend zwei Personen festnehmen. Eine aufmerksame Zeugin hatte einen Mann beim Sprayen beobachtet und eine Frau die "Schmiere" stand. Die Zeugin gibt der Polizei eine gute Beschreibung der Personen durch, so dass beide noch in der Nähe des Tatortes festgenommen werden konnten.

Wie die Beamten des Innenstadtreviers berichten, fuhren sie, nach Anruf der Zeugin, gegen 22:30 Uhr, in die Ludwigstraße. Dort kam ihnen eine Frau aus einem Baustellenbereich entgegen. Die 22-jährige Frau wurde aufgrund der passenden Beschreibung vorläufig festgenommen. Nicht mal eine Minute später kam eine männliche Person, mit einer Tüte in der Hand, aus derselben Richtung. Auch auf diese Person passte die Beschreibung der Zeugin bis ins Detail, so dass die Beamten den 32-Jährigen ebenfalls vorläufig festnahmen. In der Tüte konnten schließlich Farbsprühflaschen aufgefunden und sichergestellt werden. An einer in der Nähe befindlichen Mauer konnten die Beamten auch einen frisch gesprühten Schriftzug vorfinden. Die Farben stimmten mit den in der Tüte aufgefunden Sprühflaschenfarben überein. Beide Personen wohnen in Kassel und wurden nach entsprechenden polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Festgenommenen müssen sich nun wegen Sachbeschädigung durch Graffiti verantworten. Die weiteren Ermittlungen führen die Beamten der Operativen Einheit der Kasseler Polizei. Sie prüfen nun auch mögliche Zusammenhänge zu anderen Anzeigen wegen Graffitis.

Jörg Dämmer Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

