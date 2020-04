Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Radfahrer zieht sich bei Sturz schwere Verletzungen zu

Freiburg (ots)

Möglicherweise hätte ein Radhelm die Verletzungen gelindert, die sich ein Radfahrer bei einem Sturz am Mittwoch, 01.04.2020, in WT-Waldshut zuzog. Der 42-jährige hatte gegen 12:00 Uhr die Kalavarienbergstraße talwärts befahren und war vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers zu Fall gekommen. Er zog sich schwere Kopf- und Gesichtsverletzungen zu, die eine stationäre Aufnahme in einem Krankenhaus nach sich zogen. Ersthelfer und der Rettungsdienst kümmerten sich an der Unfallstelle um den Verletzten. Einen Fahrradhelm hatte er Mann nicht an. Der Sachschaden an Pedelec liegt bei rund 100 Euro.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell