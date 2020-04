Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bötzingen Randalierende Person

Freiburg (ots)

Bötzingen - Am Dienstag 31.03.2020 gegen 17:45 Uhr bekam das Polizeirevier Breisach die Mitteilung, dass in der Bahnhofstraße ein Mann gegen einen Verkaufsautomaten treten würde und außerdem herumschreie und auch sein Mobiltelefon herumwerfen würde. Beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzung versuchte der Mann wegzulaufen. Er zeigte sich aggressiv und ließ sich nicht beruhigen. Der Mann warf eine mitgeführte Glasflasche in welcher sich Alkohol befand in Richtung der Polizeibeamten. Verfehlte aber sein Ziel. Da er den Beamten gegenüber äußerte, dass er ein Messer mit sich führe, und zunehmend aggressiver wurde, mussten weitere Einsatzkräfte herangezogen werden. Der 29jährige deutscher Staatsangehörigkeit krempelte die Ärmel nach oben und forderte die Beamten zu einem Boxkampf heraus. Der Widerstand des Mannes musste schließlich unter Einsatz von Pfefferspray und einfacher körperlicher Gewalt beendet werden. Da der Beschuldigte unentwegt versuchte die eingesetzten Beamten anzuspucken, musste diesem während des Transports nach Breisach eine Spuckschutzhaube aufgesetzt werden. Nach ärztlicher Begutachtung verbrachte der deutlich alkoholisierte Mann dann die Nacht auf Mittwoch in der Gewahrsamszelle der Polizei. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte wird bei der Staatsanwaltschaft Freiburg vorgelegt.

