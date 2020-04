Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen: Unfallflucht am Kreisverkehr mit Folgen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, gegen 01.30 Uhr, kam es auf der K 5146, am Kreisverkehr an der Maria-Theresia-Straße, zu einem Verkehrsunfall. Eine PKW-Führerin kam mit ihrem PKW im Bereich des Kreisels nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr hierbei eine Verkehrsinsel und beschädigte ein Verkehrszeichen. Ca. 75 Meter nach dem Kreisverkehr ließ sie ihren verunfallten und liegengebliebenen PKW stehen und flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle. Die Polizei konnte die 61-jährige Fahrzeugführerin, die augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, jedoch ausfindig machen. Sie wurde zur Entnahme einer Blutprobe zum Polizeirevier Emmendingen verbracht. Dort wehrte sie sich massiv gegen die Durchführung der strafprozessualen Maßnahmen und beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten. Die Frau hat sich nun wegen Verkehrsunfallflucht, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und versuchter Körperverletzung strafrechtlich zu verantworten. Weiterhin wurde ihr Führerschein beschlagnahmt.

