Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dachstuhlbrand - Freiburg Münsterplatz

Freiburg (ots)

Freiburg - Stadtgebiet

Am Freitagabend, gegen 22.30 Uhr, kam es in einem Gebäude am Freiburger Münsterplatz zu einem Dachstuhlbrand. Das betroffene und die angrenzenden Gebäude wurden durch die Einsatzkräfte geräumt.

Eine Person wurde beim Verlassen des Gebäudes verletzt und musste dem Rettungsdienst übergeben werden. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf die benachbarten Gebäude verhindert und der Brand gelöscht werden.

Die Brandursache ist bislang ungeklärt, die Ermittlungen diesbezüglich werden am Samstagmorgen fortgesetzt. Der genaue Sachschaden kann derzeit ebenfalls nicht beziffert werden.

Es wird nachberichtet.

FLZ PPFR

