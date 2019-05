Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher steigen in Schnellrestaurant ein

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am Donnerstag, den 16.05.2019, brach eine Tätergruppe in ein Schnellrestaurant an der Eckendorfer Straße ein - Zeugen gesucht.

Gegen 03:15 Uhr nährten sich vermutlich mehrere Täter dem Schnellrestaurant an der Eckendorfer Straße, zwischen der Finkenstraße und der Feldstraße. Über ein rückliegendes Fenster des Innenhofes verschafften sie sich gewaltsam Zugang zum Inneren des Gebäudes. Dort hebelten sie eine weitere Tür auf und erbeuteten gesichertes Bargeld. Bei dem Einbruch verursachten die Täter einen Sachschaden von etwa 7000 Euro. Mit dem Bargeld verschwanden sie in unbekannte Richtung.

Hinweise zu den Einbrechern nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der 0521-5450 entgegen.

