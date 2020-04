Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Junger Autofahrer verunglückt schwer - mit Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots)

Ein junger Autofahrer ist am Mittwoch, 01.04.2020, auf der B 315 zwischen Weizen und Schwaningen schwer verunglückt. Gegen 15:30 Uhr war der 20-jährige mit seinem VW in Richtung Bonndorf unterwegs, als er ausgangs einer leichten Kurve ins Schleudern geriet. Der Wagen kam von der Straße ab, überschlug sich an einer Böschung und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der sehr schwer verletzte Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen. Neben dem Rettungsdienst waren auch die Feuerwehr und eine Fachfirma zur Reinigung der Straße im Einsatz. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

