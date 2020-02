Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Brand eines Einfamilienhauses

Bild-Infos

Download

Bruchmühlbach-Miesau (ots)

In den Mittagsstunden gerät ein Wohnhaus am Rathaus in Brand. Das im Dachstuhl entstandene Feuer breitet sich im weiteren Verlauf auf den Rest des Hauses aus, ehe es von der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden kann. Laut ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei vor Ort, könnte es zu einem technischen Defekt an einem Trockner gekommen sein, der im Dachgeschoss des Anwesens stand. Dieser geriet daraufhin in Brand. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Sachschaden wird auf 400.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landstuhl



Telefon: 06371 9229-0

pilandstuh@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell