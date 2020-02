Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht auf Parkplatz des Westpfalzklinikum Kusel

Ruthweiler (ots)

Die Geschädigte stellte ihren PKW in der Zeit von Montag, 03.02.2020 ab 19:00 Uhr bis Dienstag, 04.02.2020 16:00 Uhr, auf dem Parkplatz des Westpfalzklinikum Kusel zum Parken ab. In dieser Zeit hat ein bislang unbekannter Unfallverursacher den abgestellten PKW beschädigt. Es entstand ein Streifschaden am linken hinteren Heck des Opel SUVs der Geschädigten. Der Verursacher hat sich nach dem Unfall nicht gemeldet und die Unfallörtlichkeit verlassen. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugen des Vorgangs werden gebeten, sich bei der Polizei Kusel unter 06381 - 919 - 0 oder per E-Mail pikusel@polizei.rlp.de zu melden. |pikus

