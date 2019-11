Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl aus Abstellräumen einer Wohnanlage in Wiek auf Rügen (LK Vorpommern Rügen)

Sassnitz/ Rügen (ots)

Am 06.11. 2019 um 17:45 Uhr wurde dem Polizeirevier in Sassnitz ein Einbruch in mehrere Abstellräume einer Eigentumswohnanlage in Wiek gemeldet. Die Beamten mussten vor Ort feststellen, dass sechs Räume angegriffen wurden. Durch den oder die Täter wurden die Vorhängeschlösser der Räume gewaltsam geöffnet. Derzeit konnten noch nicht alle Eigentümer bekannt gemacht werden. Dadurch kann der entstandene Schaden noch nicht in Gänze angegeben werden. Aus einem der Abstellräume wurden ein Bootsmotor, zwei Angeln und eine Geldkassette entwendet. Damit ist bereits jetzt ein Schaden von ca. 8.000,-Euro entstanden. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell