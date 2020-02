Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Gewalt geht überhaupt nicht

Buborn (ots)

Zweimal ist ein 29-Jähriger am Samstagabend in die Wohnung einer jungen Frau eingedrungen. Nachdem er die Tür beim ersten Mal eingetreten hatte, war er von der Streife an der Bushaltestelle in dem Ort der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein angetroffen worden. Er erhielt zunächst einen Platzverweis für den Bereich des Anwesens. Als ihn die Beamten schließlich kurz darauf doch wieder in der Wohnung antrafen, wurde er in Gewahrsam genommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,5 Promille. Er erhält von Amts wegen eine Strafanzeige. |pilek-AH

