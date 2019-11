Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Radler stoßen zusammen

Lippstadt (ots)

Am Mittwoch, um 14:35 Uhr, kam es an der Unterführung Südertor zu einem Unfall. Ein 17-jähriger Lippstädter war mit seinem Fahrrad dort unterwegs. Er überholte an der tiefsten Stelle einen vor ihm fahrenden Radler. Dazu zog er nach links. Hier kam ihm ein Fahrradfahrer entgegen. Beide versuchten auszuweichen, wählten jedoch beide die gleiche Seite. So kam es zum Zusammenstoß, bei dem der 42-jährige entgegenkommende Radler leicht verletzt wurde. An den Rädern entstand leichter Sachschaden. (lü)

