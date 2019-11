Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Erneut in die Zelle

Lippstadt (ots)

Am Mittwoch, um 17:50 Uhr, wurde die Polizei zum Bahnhof in Lippstadt gerufen. Hier sollten sich zwei Männer geprügelt haben. Vor einem Wettbüro wurde ein 21-jähriger in Lippstadt lebender Mann noch angetroffen. Er wies leichte Verletzungen von der körperlichen Auseinandersetzung auf. Bei einer ersten Befragung gab er an, ohne Grund von dem anderen Mann geschlagen worden zu sein. Der Täter sei danach zu Fuß geflüchtet. Kurz darauf erschien der "Täter" wieder vor Ort. Es handelte sich um den 27-jährigen, in Lippstadt lebenden Mann, der bereits am Tag zuvor am Bahnhof festgenommen wurde. Er hatte bereits die Nacht zum Mittwoch im Polizeigewahrsam verbracht. Der Tatverdächtige stand wieder unter Drogeneinfluss. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten erneut in Gewahrsam genommen. (lü)

