POL-ST: Sachbeschädigungen an Fahrrädern

Steinfurt-Bu. (ots)

Am Sonntagmorgen (03.11.2019), gegen 08.30 Uhr, wurde ein Jugendlicher dabei beobachtet, wie er an der Nordbahnstraße, am Bahnhof in Burgsteinfurt, Fahrräder beschädigte. Der Zeuge informierte die Polizei. Die Beamten trafen den Jugendlichen am Bahnhof an. Der 14-jährige Steinfurter soll nach Aussagen des Zeugen, etwa 30 Fahrräder beschädigt haben. Die Polizei sucht nun nach den Besitzern der beschädigten Fahrräder. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115, zu melden.

