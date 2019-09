Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Versuchter Einbruch in Hallenbad

Emmerich am Rhein (ots)

Am Samstag den 07.09.2019 in der Zeit zwischen 03:00 Uhr und 03:30 Uhr, brachen unbekannte Täter eine Tür zu einem Hallenbad am Nollenburger Weg auf. Dadurch wurde die Alarmanlage ausgelöst und die Täter verschwanden ohne das Gebäude betreten zu haben. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Polizei in Emmerich unter Telefon 02822-7830.

