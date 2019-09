Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Kranenburg (ots)

Unbekannte Täter versuchten am Freitag, 06.09.2019, zwischen 12:00 Uhr und 18:00 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus auf dem Uitweg einzudringen. Ihnen misslang, die Wohnungstür aufzuhebeln. Die Meldung verdächtiger Wahrnehmungen an die Polizei in Kleve, Tel. 02821/5040, wird erbeten.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell