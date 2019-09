Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Falsche Polizeibeamte/ Mehrere versuchte Betrugsanrufe

Kleve (ots)

Am Donnerstag (05. September 2019) zwischen 13.00 Uhr und 16.00 Uhr wurden mehrere Klever Anwohner von vermeintlichen Polizeibeamten angerufen. Die Anrufer gaben sich mal als Polizei-, mal als Kriminalbeamte aus. Sie berichteten über angebliche Einbrecherbanden in der Nachbarschaft, fragten u.a. nach Wertgegenständen und baten Hilfe etwa beim Verstecken von Schmuck an. Glücklicherweise blieb es bei allen Anrufen beim Betrugsversuch, die Angerufenen reagierten richtig und informierten umgehend die Polizei.

Hier noch einmal die Verhaltenshinweise der Polizei, die bei solchen Anrufen dringend zu beachten sind:

- Bei einem Anruf der Polizei erscheint NIE die Notrufnummer 110 in Ihrem Telefondisplay. - Gibt sich der Anrufer als Polizeibeamter oder -beamtin aus, lassen Sie sich den Namen nennen und rufen Sie Ihre örtliche Polizeidienststelle an. Fragen Sie nach, ob es diese Person bei der Behörde gibt und wie Sie sie erreichen können. - Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten. - Übergeben Sie unbekannten Personen NIEMALS Geld oder Wertsachen, auch nicht Boten oder angeblichen Mitarbeitern der Polizei, der Staatsanwaltschaft, vom Gericht oder Geldinstituten. - Wenn Sie solch einen Anruf bekommen haben, verständigen sofort die Polizei und Verwandte. (as)

