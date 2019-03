Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Mutmaßlicher Wohnungseinbrecher festgenommen

Duisburg (ots)

Weil ein aufmerksamer Zeuge (21) am Donnerstag (21. März) einen Einbruch in eine Wohnung auf der Kremerstraße bemerkte, verständigte er gegen 14:20 Uhr die Polizei. Der Duisburger stand auf seinem Balkon, als er ein lautes Klirren hörte: Auf dem Balkon seines Nachbarn im Erdgeschoss bemerkte der 21-Jährige einen Mann, der über eine Mauer sprang und die Kremerstraße entlang in Richtung einer Tankstelle flüchtete. Aufgrund der Personenbeschreibung konnten die herbeigerufenen Streifenwagen den mutmaßlichen Wohnungseinbrecher (32) im Nahbereich antreffen und vorläufig festnehmen. Als die Beamten ihn im Polizeigewahrsam durchsuchten, entdeckten sie eine kleine Menge an Betäubungsmitteln und stellten sie sicher. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wird der Tatverdächtige heute einem Haftrichter vorgeführt. (dab)

