Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht am Krankenhaus

Kusel (ots)

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Sonntag in der Zeit zwischen 11.50h und 20.20h mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Ausparken einen auf dem Mitarbeiterparkplatz des Krankenhauses Kusel ordnungsgemäß abgestellten schwarzen Honda Civic an der kompletten rechten Fahrzeugseite.

Den flüchtigen Fahrzeugführer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Unerlaubtem Entfernens vom Unfallort.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer: 06381/919-0 oder Email: pikusel@polizei.rlp.de erbeten. |pikus

