Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl aus Garten

Lauterecken (ots)

Verdächtige Geräusche veranlassen eine Frau aus Lauterecken zur Verständigung der Polizei. Am Freitagabend stellte eine Bewohnerin im Stadtzentrum ungewöhnliche Laute in ihrem Garten fest. Daraufhin informierte die Dame die Polizei. Die Beamten nahmen vor Ort eine Strafanzeige wegen Diebstahls auf. Bisher unbekannte Täter entwendeten von ihrem Grundstück eine Fahne, welche zuvor noch am Fahnenmast hing. Anwohner oder Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterrecken zu melden (Tel.: 06382/911-0).

