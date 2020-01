Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Brand auf Firmengelände

Ratzeburg (ots)

22.Januar 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 21.01.2020 - Rondeshagen Aus bisher noch ungeklärter Ursache gerieten am 21.01.2020, gegen 15:15 Uhr im Krummesser Weg in Rondeshagen Ablagerungen direkt an einem Gebäude in Brand.

Zeugen bemerkten den Brand und informierten umgehend die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei. Nach ersten Ermittlungen brannten an einer Hausecke Holz, Unrat und Plastikkisten. Die Freiwilligen Feuerwehren Rondeshagen, Bliestorf, Kastorf und Berkenthien bekamen den Brand schnell unter Kontrolle und konnte ein Übergreifen der Flammen auf nahestehende Wirtschaftsgebäude verhindern. Es wurde niemand verletzt.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Die genaue Brandursache steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei in Ratzeburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer kann Angaben zu dem Brand machen? Wem sind im Bereich Krummesser Weg und der näheren Umgebung verdächtige Personen aufgefallen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ratzeburg unter der Telefonnummer 04541/809-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Rena Bretsch

Telefon: 04541/809-2010

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell