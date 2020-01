Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Fachbetriebe des Handwerks und Polizei gemeinsam für Einbruchschutz

Ratzeburg (ots)

21. Januar 2020, Kreis Herzogtum Lauenburg - Witzeeze

Der CDU Ortsverband und der Bürgermeister der Gemeinde Witzeeze lädt gemeinsam mit der Polizeidirektion Ratzeburg alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zu einer Präventionsveranstaltung zum Thema Einbruchschutz am 23. Januar 2020 in der Gaststätte "Lindenkrug" in Witzeeze ein.

Bereits ab 19.30 Uhr stehen dort folgende Fachfirma für Einbruchschutz

 Alarmzentrale Steinberg (Reinbek)

für eine individuelle Beratung zur Verfügung.

Um 19:30 Uhr erhalten Mitglieder und Gäste der Veranstaltung von Polizeihauptkommissarin Jacqueline Fischer aus dem Sachgebiet Prävention der PD Ratzeburg wichtige Tipps und Hinweise, wie man sich durch sein eigenes Verhalten schützen kann.

Im Anschluss daran stehen die Referentin und die Fachfirma für weitere Fragen zur Verfügung. __ Allgemeine Informationen zu Thema:

In Schleswig-Holstein wird die flächendeckende Beratung der Verbraucher beim Thema Einbruchschutz durch eine kooperative und verantwortliche Einbindung von qualifizier-ten Fachbetrieben sichergestellt. Diese sog. Errichterunternehmen haben sich gegenüber der Zentralstelle Polizeiliche Kriminalprävention beim Landespolizeiamt Schleswig-Holstein u. a. verpflichtet,

- die Einbauvorschriften der Hersteller sowie die geltenden einschlägigen Vorschriften und Normen zu beachten, - eine breite Palette von Nachrüstelementen der mechanischen Sicherungstechnik aus dem Bereich Schloss und Beschlag, insbesondere zur Nachrüstung von Türen und Fenstern, bereitzuhalten, - eine fachgerechte Montage durch eigene Fachkräfte vorzunehmen

sowie

- geeignetes und qualifiziertes Fachpersonal einzusetzen, - Überfall- und Einbruchmeldeanlagen nach anerkannten Regeln der Technik (DIN VDE 0833) und nach vergleichbaren europäischen Vorschriften zu planen, zu instal-lieren und zu warten, - ausschließlich Anlagenteile, die eine Prüfnummer nach Euronorm besitzen, einzuset-zen und - nach erfolgter Installation einer Überfallmeldeanlage / Einbruchmeldeanlage eine sog. Anlagenbeschreibung zu erstellen.

Der Rat suchende Bürger erhält über diese Kooperation der Fachbetriebe und der Polizei durch einen zuverlässigen und vertrauenswürdigen Betrieb aus seiner Region eine Emp-fehlung für die jeweils angemessenen und für den Einzelfall sinnvollen einbruchhemmenden Produkte.

