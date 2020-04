Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vogtsburg-Oberbergen Einbruch in Grundschule

Freiburg (ots)

Vogtsburg- Einen Einbruch in die Wilhelm-Hildenbrand Grundschule in Oberbergen musste am Dienstagmorgen, 31.03.2020, gg. 07:15 Uhr der Schulleiter feststellen. Nach bisherigen Erkenntnissen waren der oder die Einbrecher durch Aufhebeln mehrerer Terrassentüren in das Gebäudeinnere eingedrungen. Sämtliche Räumlichkeiten wurden betreten, Behältnisse und Schränke geöffnet und durchwühlt. Entwendet wurden zwei Beamer und zwei Laptops. Der Tatzeitraum muss zwischen Montagabend, 30.03.2020, 19:15 und Dienstag 07:00 Uhr liegen. Der entstandene Diebstahlschaden beläuft sich auf ca. 6000 EUR, der entstandene Einbruchschaden auf ca. 4000 EUR. Das Polizeirevier Breisach ist mit den Ermittlungen befasst und nimmt Hinweise aus der Bevölkerung unter Tel.: 07667/91170 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeirevier Breisach

Tel.: 07667 9117-0

E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de

