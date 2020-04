Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Fünf Autos bei Verkehrsunfall demoliert

Freiburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen, 31.03.2020, in Klettgau-Geißlingen wurden fünf Autos demoliert. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden liegt bei rund 25000 Euro. Zum Unfall kam es gegen 07:50 Uhr in der Ortsdurchfahrt. Ein 29-jähriger Mann mit einem Opel Zafira hatte die Absicht, nach links auf ein Firmengelände zu fahren. Vermutlich weil er von der Sonne geblendet war, übersah er den entgegenkommenden Opel Astra eines 22-jährigen und kollidierte mit diesem. Dadurch geriet der Astra nach rechts auf den Parkplatz des Unternehmens und prallte dort gegen einen geparkten Suzuki und einen Mercedes-Benz, der wiederum gegen einen VW gedrückt wurde. Drei der beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

