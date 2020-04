Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Mann mit Pedelec stürzt - leicht verletzt

Beim Überfahren eines Bordsteines ist am Dienstagabend, 31.03.2020, ein Radfahrer in WT-Waldshut gestürzt und wurde leicht verletzt. Gegen 18:15 Uhr war der 73-jährige in Höhe des Krankenhauses zu Fall gekommen, als er auf den dortigen für Radfahrer freigegebenen Gehweg wechseln wollte. Zwei Krankenschwestern, die dazu kamen, kümmerten sich um den Verletzten und brachten ihn ins Spital. Nach einer ambulanten Versorgung konnte der Radfahrer dieses noch am Abend wieder verlassen. Er erlitt eine leichte Gehirnerschütterung. Einen Radhelm trug er nicht. Der Sachschaden am Pedelec des Mannes liegt bei rund 100 Euro.

