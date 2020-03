Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Pkw-Lenker übersieht Fahrradfahrerin (12.03.2020)

Konstanz (ots)

Verletzt wurde eine 23-jährige Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 17.15 Uhr in der Max-Stromeyer-Straße. Ein 26-jähriger Autofahrer wollte von einem Parkplatz auf die May-Stromeyer-Straße nach links einbiegen, musste jedoch verkehrsbedingt auf der rechten Fahrspur stehen bleiben. Aufgrund hohem Verkehrsaufkommen vom Kreisverkehr kommend, entschied er sich wieder zurück in die Einfahrt des Parkplatzes zu setzen. Hierbei übersah er die auf dem Radweg hinter ihm vorbeifahrende 23-Jährige. Durch die Wucht des Zusammenstoßes stürzte die Radfahrerin über den Lenker und verletzte sich hierbei. Vom Rettungsdienst wurde sie zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

