Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 11.03.2010 - Festnahmen nach Amphetamin-Übergabe

Singen (ots)

Wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermitteln derzeit Beamte des Kriminalkommissariats Konstanz gegen zwei Männer im Alter von 24 und 27 Jahren. Diese konnten nach intensiven Ermittlungsmaßnahmen der Kriminalpolizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft bei der Übergabe von zwei Kilogramm Amphetamin am Montag festgenommen werden. Bei der Festnahme wehrte sich der 24-Jährige vehement, wodurch zwei Beamte leicht verletzt wurden. Bei den anschließenden Durchsuchungen der Wohnungen fanden die Polizisten in den Räumen des 27-Jährigen zudem 100 Gramm Marihuana. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz erließ die zuständige Richterin beim Amtsgericht Singen gegen beide Haftbefehle, weshalb sie in Justizvollzugsanstalten eingeliefert wurden.

Staatsanwaltschaft Konstanz, Erster Staatsanwalt Andreas Mathy, Tel. 07531/280-2160

Polizeipräsidium Konstanz, Kriminalhauptkommissarin Tatjana Deggelmann, Tel. 07531/995-1014

