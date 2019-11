Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Einbruch in Gehöft

Kempen (ots)

Wie der Polizei heute Mittag angezeigt wurde, brachen Unbekannte, zwischen dem 15.11.2019, 10:00 Uhr und dem 16.11.2019, 12:10 Uhr, in ein Gehöft auf der Maasheide in Kempen ein. Sie hebelten eine rückwärtige Hoftür auf und durchwühlten mehrere Räume in den Einliegerwohnungen. Ob etwas entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht gesagt werden. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bitte an die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02161-3770. /sm (1379)

