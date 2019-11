Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 191115 Willich : Einbruch in freistehendes Einfamilienhaus

Viersen (ots)

Am gestrigen Freitag, 15.11.2019, zwischen 16:00 Uhr und 19:30 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus auf der Krefelder Straße in Willich ein. Sie hebelten eine Tür auf um anschließend die gesamten Räumlichkeiten zu durchsuchen und mit Diebesgut in bisher unbekannter Höhe zu entkommen. Hinweise bitte an die Polizei Viersen unter 02162-377/0./kh (1377)

