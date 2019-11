Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 191115 Willich-Wekeln: Versuchter Einbruch in Einfamilienreihenhaus

Willich-Wekeln (ots)

Während einer eineinhalbstündigen Abwesenheit der Wohnungsinhaber versuchten Unbekannte am Freitag, zwischen 18:00 und 19:30Uhr, in ein Einfamilienreihenhaus auf dem Plutoweg in Wekeln einzubrechen. Sie hebelten an einem Flügelfenster, konnten jedoch nicht in das Haus eindringen. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt die Kripo unter der Rufnummer 02162 377-0 entgegen./jp (1375)

