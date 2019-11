Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 191116 Viersen: Wohnungseinbrecher scheitert

Viersen (ots)

In der Nacht des 16.11.2019 versuchte eine unbekannte Person, in der Zeit zwischen 01:15 Uhr bis 01:45 Uhr, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses der Gladbacher Straße einzubrechen. Es gelang ihr nicht, die Tür aufzuhebeln. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt das KK 2 unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen./kh (1376)

