Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Radfahrer schwerverletzt

Steinfeld (ots)

Am Donnerstag, 18.07.19, gegen 15:00 Uhr, befuhr ein 81-jähriger Pkw-Fahrer die Untere Hauptstraße in Richtung L 546. Beim Linksabbiegen in Höhe des Anwesen 11a, übersah er einen 72-jährigen entgegenkommenden Radfahrer. Beim Zusammenstoß zwischen den Beteiligten zog sich der Radfahrer Verletzungen am Oberkörper zu. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000.- Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Bergzabern

Reiner Steigner



Telefon: 06343-9334-25

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell